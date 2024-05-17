В столицу Кыргызстана введены внутренние войска, весь личный состав милиции Бишкека был поднят по тревоге. Иностранные посольства выражают обеспокоенность безопасностью своих граждан в этой стране. Было даже сообщение, что большая группа студентов из Пакистана в поисках спасения пытается пересечь границу Кыргызстана с Казахстаном, но эта информация не подтвердилась. Что же произошло?

В ночь на 13 мая, как сообщила пресс-служба МВД, возле одной из бишкекских пиццерий в восточной части столицы возле Аламединского рынка произошла классическая история, когда к студентам-иностранцам стали приставать местные, попросившие у них закурить, а затем начавшие распускать руки. Студенты убежали в свой хостел, расположенный рядом. Четверо преследователей отправились за ними, зашли в общежитие, стали выбивать двери в комнаты и бесчинствовать. Как потом выяснилось, ими были украдены $2 800, iPhone 15 и другие личные вещи.

Проживавшие в хостеле иностранцы объединились и дали нападавшим отпор во дворе общежития. Тем пришлось бежать, оставив одного «бойца» на месте события. Иностранцы вызвали ему скорую помощь. В больнице тот назвался чужим именем и, получив медицинскую помощь, скрылся. По факту драки было заведено уголовное дело.

На этом все не закончилось, а только началось. В соцсети появился ролик с кадрами драки и призывом к местным отомстить иностранцам-обидчикам. В ночь с 17 на 18 мая возле хостела собралась толпа в тысячу человек, желающих «разобраться». Тогда-то и была поднята по тревоге полиция, полк спецназначения и подогнаны водометы. УВД Свердловского района Бишкека выложило видео с извинениями студентов-египтян из медицинского вуза как зачинщиков драки, но это не помогло, как и охрана, выставленная у общежитий. Начались новые стычки. По результатам охоты за иностранцами в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек, 15 было госпитализировано, одному, студенту из Пакистана, сломали челюсть, его ждет операция.

Протестующие не расходились всю ночь, требуя освобождения задержанных кыргызстанцев и навести порядок в мигрантской среде, заметно выросшей в последнее время. К людям вышли зампредседателя ГКНБ Тимур Шабданбеков, замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов и начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев. Митингующих удалось увещевать лишь к пяти утра.