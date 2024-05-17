Что за протесты в Бишкеке? о развитии ситуации
В столицу Кыргызстана введены внутренние войска, весь личный состав милиции Бишкека был поднят по тревоге. Иностранные посольства выражают обеспокоенность безопасностью своих граждан в этой стране. Было даже сообщение, что большая группа студентов из Пакистана в поисках спасения пытается пересечь границу Кыргызстана с Казахстаном, но эта информация не подтвердилась. Что же произошло?
В ночь на 13 мая, как сообщила пресс-служба МВД, возле одной из бишкекских пиццерий в восточной части столицы возле Аламединского рынка произошла классическая история, когда к студентам-иностранцам стали приставать местные, попросившие у них закурить, а затем начавшие распускать руки. Студенты убежали в свой хостел, расположенный рядом. Четверо преследователей отправились за ними, зашли в общежитие, стали выбивать двери в комнаты и бесчинствовать. Как потом выяснилось, ими были украдены $2 800, iPhone 15 и другие личные вещи.
Проживавшие в хостеле иностранцы объединились и дали нападавшим отпор во дворе общежития. Тем пришлось бежать, оставив одного «бойца» на месте события. Иностранцы вызвали ему скорую помощь. В больнице тот назвался чужим именем и, получив медицинскую помощь, скрылся. По факту драки было заведено уголовное дело.
На этом все не закончилось, а только началось. В соцсети появился ролик с кадрами драки и призывом к местным отомстить иностранцам-обидчикам. В ночь с 17 на 18 мая возле хостела собралась толпа в тысячу человек, желающих «разобраться». Тогда-то и была поднята по тревоге полиция, полк спецназначения и подогнаны водометы. УВД Свердловского района Бишкека выложило видео с извинениями студентов-египтян из медицинского вуза как зачинщиков драки, но это не помогло, как и охрана, выставленная у общежитий. Начались новые стычки. По результатам охоты за иностранцами в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек, 15 было госпитализировано, одному, студенту из Пакистана, сломали челюсть, его ждет операция.
Протестующие не расходились всю ночь, требуя освобождения задержанных кыргызстанцев и навести порядок в мигрантской среде, заметно выросшей в последнее время. К людям вышли зампредседателя ГКНБ Тимур Шабданбеков, замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов и начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев. Митингующих удалось увещевать лишь к пяти утра.
Руководитель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев выступил с поддержкой требований бишкекцев: «Мы выявили порядка 5 тысяч граждан, которые незаконно пребывают на территории республики. Из них 1300 – это пакистанцы, 1300 человек – граждане Бангладеша, остальные – из других стран. Сейчас ведутся активные мероприятия по их возможной дальнейшей депортации». При этом Ташиев предостерег граждан от насилия, провокаций и политизации выступлений: «Некоторых провокаторов задержали. У отдельных лиц обнаружили огнестрельное оружие. Если бы его применили и пострадали люди, были бы большие беспорядки. Любая политизация митинга, попытка его использовать в целях дестабилизации обстановки и общественного порядка, реализации политических амбиций недопустима. И у государства есть все необходимые средства и силы, чтобы пресекать подобные явления».
В заявлении Кабмина тоже постарались не злить возмущенных граждан: «На протяжении последних нескольких месяцев власти принимают решительные меры по пресечению нелегальной миграции и выдворения за пределы нежелательных лиц. Всякие инсинуации, направленные на разжигание нетерпимости в отношении иностранных студентов, являются неприемлемыми и не соответствуют духу дружбы и гостеприимства, которыми всегда славился наш народ».
При этом нельзя сказать, что в Бишкеке прямо засилье иностранцев. После беспорядков министр труда Кыргызстана Гулнара Баатырова в интервью изданию «Кабар» рассказала, что из-за нехватки рабочей силы разрешения на работу были выданы 5 тысячам 322 иностранным работникам. А что касается студентов, по ее словам, с начала 2024 года в Кыргызстане обучаются 6 223 студента из Пакистана, 5 376 — из Индии, 369 — из Бангладеш. Для города с миллионом жителей это все же совсем немного.
Тревога за своих граждан, пребывающих в Кыргызстане, охватила некоторых государственных лидеров. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что «глубоко обеспокоен ситуацией с пакистанскими студентами в Бишкеке». А посольство Индии рекомендовало своим гражданам в Бишкеке оставаться дома и не выходить без необходимости. Они и не станут: здоровье дороже. Новые тоже сто раз подумают, стоит ли им ехать в страну, где могут возникнуть серьезные проблемы, а местные власти вряд ли окажут большую поддержку, боясь повздорить со своими горячими и скорыми на расправу соотечественниками. Чем-чем, а взрывным темпераментом кыргызы не обделены.