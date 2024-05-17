Президент Болгарии не верит в поражение России

Неприемлемо, что продолжение войны в Украине и «невозможная» победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации, заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Попытка убийства европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его поддержки мира - показательный пример последствий нетерпимости к чужому мнению», - сказал болгарский лидер на брифинге, комментируя покушение на премьера Словакии Роберта Фицо сквозь призму войны в Украине.

«Крайне опасно, когда страсти от войны России и Украины разжигают и ненависть в Европе, а голоса за мир встречают выстрелами», - отметил Радев.

Он подчеркнул, что росту ненависти в Европе поспособствовали многие политики, партии и СМИ, которые называют «любой отличающийся от европейской позиции взгляд пророссийским, что не только несправедливо, но и ведет к негативным последствиям». «Все кровопролития начинаются с милитаристских призывов, которых не должно быть в Европе, любой опыт перенести сюда страсти войны не приведет ни к чему хорошему. Сторонники таких действий должны нести ответственность», - сказал Радев.