Нариман Аббасов потерпел поражение в Казахстане

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Нариман Аббасов провел сегодня свой 34-й бой в профессиональной карьере.

В Алматы в поединке организаций Naiza и Fight Nights его соперником был казахский боец Фаниль Рафиков.

Перед этим боем 30-летний Нариман Аббасов одержал 28 побед при 5 поражениях. Фаниль Рафиков, которому также 30 лет, имел в своем активе 22 победы при 6 поражениях.

Соперники сошлись в бою за объединенный пояс в легком весе. Увы, единогласным решением судей победил Рафиков.