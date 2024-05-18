Бени Ганца призвали уйти в отставку
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал министра военного кабинета Бени Ганца покинуть правительство в преддверии пресс-конференции Ганца, которая состоится сегодня вечером.
«Он должен объявить, что больше не в состоянии поддерживать отказ от заложников, отказ от Севера, разрушение экономики и среднего класса. Он должен сказать, что больше не будет помогать Нетаньяху оставаться у власти, что он немедленно покидает правительство и призывает к выборам», - написал Лапид в своем микроблоге в соцсети Х.