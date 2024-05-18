Польша потратит миллиарды долларов из-за России

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна инвестирует около $2,5 млрд в безопасность своей границы с Россией и Беларусью. Об этом 18 мая сообщило агентство Associated Press.

«Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасность нашей восточной границы около 10 млрд злотых ($2,5 млрд. – Ред.). Мы запускаем большой проект по созданию безопасной границы, который включает систему укреплений и преобразование ландшафта, [а также такие] экологические решения, которые сделают эту границу непроницаемой для потенциального врага. Мы приступили к этим работам, чтобы сделать границу Польши безопасной в мирное время и непроницаемой для врага в военное время», - заявил Туск.

Заявление было сделано во время выступления Туска перед польскими войсками в Кракове по случаю 80-летия победы союзников над нацистами в битве под Монте-Кассино времен Второй мировой войны.

Как напоминает Associated Press, ранее Польша построила стену стоимостью $400 млн на границе с Беларусью для сдерживания массового потока мигрантов в 2021 году. Сейчас нынешнее правительство настаивает на ее укреплении.