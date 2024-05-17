Украина и Запад "фактически уже проиграли войну", заявил российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский.

По словам Ходорковского даже с учетом американской помощи соотношение расходов на войну "в лучшем (для Украины) случае два с половиной к одному в пользу Путина".

"При таком раскладе сил Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего года — Одессу. Соотношение сил станет 10-15 к одному к концу 2025 года. К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это всё лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнадёжность ситуации", - сказал он.