Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Тахир Абдуллаев провел свой 19-й бой.

В поединке организации UAE Warriors в Абу-Даби его соперником был россиянин Шахбан Алхасов, который приходится родственником Хабибу Нурмагомедову.

Перед этим боем у 27-летнего Тахира Абдуллаева было 16 побед и 2 поражения. Его ровесник Шахбан Алхасов выиграл все восемь проведенных боев.

Соперники сошлись в титульном бою за вакантный пояс в весовой категории до 77 кг. Тахир Абдуллаев нокаутировал Алхасова во втором раунде и завоевал чемпионский пояс.