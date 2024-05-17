Военные США в Молдове: подробности

Согласно сообщению, борт с американскими военнослужащими прилетел в Молдову для поддержки учений «Щит мира».

В Молдову прибыли военные США. В аэропорту Кишинева приземлился самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины. Об этом сообщило посольство США в Молдове.

«Тридцать пять военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе в сотрудничестве с министерствами Республики Молдова будут отрабатывать тактики реагирования, необходимые для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.

Кроме того, самолет С-17 доставил медицинское оборудование, которое будет передано Министерству обороны Молдовы в рамках американской помощи.

Масштабные военные учения НАТО проходят и в Эстонии. Как пишет французское издание RTL, на этих учениях Франция тренирует специальное подразделение, которое «пригодится в Украине». Всего в учениях в Эстонии принимают участие 14 000 военнослужащих стран НАТО.