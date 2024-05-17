09:20

18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл гидроэлектростанции «Зангилан» и «Шайыфлы» Открытого акционерного общества «Азерэнержи». Президент ОАО Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева о создании зоны зеленой энергии на освобожденных от оккупации территориях, превращении районов в безуглеродную зону ОАО «Азерэнержи» в короткий срок спроектировало и построило в четырех местах на участке реки Охчучай, проходящем через территорию Зангиланского района, гидроэлектростанции «Зангилан» суммарной мощностью 42 МВт - по 10,5 МВт каждая. ГЭС «Джахангирбейли» Зангиланского каскада электростанций, являющегося крупнейшим каскадом гидроэлектростанций на освобожденных от оккупации территориях, была сдана в эксплуатацию в 2023 году с участием президента Ильхама Алиева. Готовы к открытию ГЭС «Шайыфлы» и «Зангилан», завершились работы на ГЭС «Сарыгышлаг». Было отмечено, что для обеспечения водой ГЭС, построенных на Охчучае, являющемся левым притоком реки Араз, на высоте 600 метров над уровнем моря построен главный водоприемник. В реку общей протяженностью 83 километра, 36-километровый участок которой проходит по территории Армении, регулярно сбрасываются рудничные воды с Каджаранского, Зангезурского медно-молибденового, Кафанского горнорудного комбинатов, содержащие тяжелые металлы. В этой связи создание главного водоприемника на Охчучае является важным событием не только с точки зрения выработки энергии, но и в экологическом отношении. Так, строительство главного водоприемника будет способствовать очистке русла реки, загрязненного промышленными стоками предприятий Армении, возрождению флоры и фауны, поскольку это создает условия для оседания загрязняющих веществ, а также направления чистой воды в нижнюю зону потока и самовосстановления речной экосистемы. Кроме того, создание водоприемника имеет чрезвычайно важное значение для предотвращения наводнений и недопущения потери воды. Поэтому здесь созданы установки донного водовыпуска, водоотливные, илопропускные и рыбопромысловые установки. 35 процентов воды из главного водоприемника сохраняются в русле реки, на расстоянии 23,5 километра проложены парные деривационные трубы с входом и выходом на ГЭС, построенные каскадным способом, и вода, вытекающая из трубы, вновь сбрасывается в реку.

В связи со строительством ГЭС на Охчучае Госагентство экологической экспертизы провело открытые общественные слушания с участием сотрудников соответствующих государственных структур, ученых, представителей медиа и НПО, проекту дана высокая оценка. Построены машинные залы ГЭС «Зангилан» и «Шайыфлы» суммарной мощностью 21 МВт - 10,5 МВт каждая. Несмотря на сложные климатические условия и расположение на территории с пересеченным рельефом, здесь были проделаны крупномасштабные земляные, бетонные и другие работы, с нуля построены новые ГЭС. Как при прокладке деривационных труб, так и при строительстве машинных залов, проведении других монтажных работ в соответствии с проектом были соблюдены экологические нормы. В каждом из машинных залов сооружены две экотурбины и генераторы европейского производства с четырьмя зелеными сертификатами. Эти турбины способны при понижении уровня воды в реке автоматически прекращать работу для соблюдения экологических норм, предотвращать посредством направляющего аппарата смешивание масла и других вредных веществ с водой, не оказывая влияния на качество воды. В соответствии с концепцией зоны зеленой энергии на ГЭС «Зангилан» и «Шайыфлы», где будет вырабатываться экологически чистая энергия, наряду с цифровой передачей в центр потока информации, обеспечено дистанционное управление. Для этого создана система СКАДА, на расстоянии 25 километров проложены новые линии электропередачи и линия 24-жильного оптического кабеля. На ГЭС «Зангилан» и «Шайыфлы» в течение года будет вырабатываться суммарно 60 миллионов киловатт-часов энергии - по 30 миллионов киловатт-часов на каждой, что позволит экономить 14 миллионов кубометров газа и на 28 тысяч тонн сократить объем выбрасываемого в атмосферу углеродного газа (СО2). Глава государства посмотрел видеоролик о строительстве ГЭС «Зангилан» и «Шайыфлы» и созданных условиях. После Ильхам Алиев ввел станции в действие.