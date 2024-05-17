Что за переговоры провели США и Иран?

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена на днях посетили Оман, где провели косвенные переговоры с официальными представителями Ирана. Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, во время переговоров США и Иран обсуждали вопрос, как избежать эскалации атак боевиков.

По предварительным данным, Соединенные Штаты представляли советник президента по темам Ближнего Востока Бретт Макгурк и исполняющий обязанности представителя США в Иране Абрам Пейли. Кто был со стороны Ирана – неизвестно. Переговоры прошли еще во вторник в Омане.

Представители США выразили свою обеспокоенность по поводу статуса ядерной программы Ирана. Кроме того, американцы пытались объяснить Ирану возможные последствия действий их прокси в регионе. Речь идет о группировке «Хезболла» в Ливане, боевиках в Сирии и Ираке, ХАМАС и хуситах в Йемене. Из этого следует, что США могли пригрозить Ирану последствиями в случае эскалации атак на Израиль и поддержку хуситов в Красном море.

После публикации в американском издании постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке подтвердило, что между ИРИ и США состоялись непрямые переговоры. В миссии уточнили, что переговоры представляют собой «постоянный процесс» и прошедшие переговоры не первые и не будут последними в своем роде.