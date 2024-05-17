Израильтян задержали в аэропорту Стамбула: что нашли

Арест был проведен в пассажирском терминале, где пара совершала пересадку на рейс в Израиль. Сотрудники таможенной службы в аэропорту Стамбула следили за супругами с момента выхода из самолета, прибывшего из Дубая, и вплоть до таможенной зоны. В определенный момент к ним подошел местный сотрудник, заглянул в коляску, где лежал младенец, погладил малыша по голове и сообщил его родителям, что они подозреваются в контрабанде.

Полицейские, приглашенные в таможенную зону, провели обыск и осмотр багажа и детской коляски на месте. В сумке, спрятанной под коляской, был найден 21 слиток золота по 1 кг каждый. Власти подозревают, что пара планировала контрабандой провезти золото в Турцию. Неясно, имели ли турецкие власти предварительную оперативную информацию о паре и поэтому следили за ней, или же подозрение возникло при просмотре видео с камер наблюдения. Золото было конфисковано.