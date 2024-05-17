Главный бой года в Эр-Рияде: Александр Усик принес победу Украине

Бой Фьюри и Усика состоялся вечером в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок продолжался 12 раундов и завершился победой украинца решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но тот смог продолжить схватку.

Это первое поражение Фьюри на его чемпионском пути. Фьюри заявил, что, по его мнению, он выиграл большинство раундов, а судьи присудили победу Усику по очкам из сочувствия его воюющей стране. Он сообщил, что его следующая схватка с Усиком состоится в октябре.

Усик по итогам боя заявил, что его победа важна не только для него самого, но и для всего украинского народа, для страны и для военных, которые сейчас защищают ее. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежавший Фьюри.

«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему богу - Иисусу. Отличное время, отличный день. Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу», — сказал после поединка Усик.

Бой привлек внимание даже Святого престола: 16 мая Папа римский Франциск благословил пояс чемпиона WBC.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой Александра Усика. «Украинцы бьют мощно!» — написал Зеленский в телеграм-канале.