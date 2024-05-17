Нетаньяху предъявили ультиматум. Он ответил

Как сообщает BBC, Ганц потребовал от Нетаньяху до 8 июня предложить план по достижению шести стратегических целей: возвращение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, контроль над анклавом, создание в нем гражданской администрации совместно с США, Европой и арабскими странами.

Министр израильского военного кабинета Бени Ганц пригрозил уйти в отставку, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не предложит план действий в Газе после окончания войны.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти — мы будем вынуждены покинуть правительство. Мы обратимся к народу и сформируем правительство, которое завоюет доверие народа», — заявил Ганц на пресс-конференции.

Нетаньяху отверг эти претензии, заявив, что требования Ганца будут означать «поражение Израиля, отказ от большинства заложников, оставление ХАМАС у власти и создание палестинского государства».

BBC отмечает, что заявление Ганца прозвучало спустя несколько дней после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант призвал Нетаньяху публично пообещать, что Израиль не будет устанавливать в Газе свою гражданскую или военную власть. Галант в телеобращении к нации подчеркивал, что отсутствие четкого плана для сектора Газа фактически означает, что после окончания военных действий Израилю придется взять на себя управление анклавом с населением более 2 млн человек.

Галант, как и Ганц, считает, что военный контроль над Газой приведет к росту рисков безопасности для Израиля. С ними согласны не все. Например, ультраправые члены правящей коалиции Нетаньяху считают, что удерживать военный контроль над сектором необходимо для победы над ХАМАС.

По данным израильских СМИ, начальник Генштаба армии Герци Халеви также пытался в частном порядке донести до Нетаньяху необходимость разработки плана действий «после войны».