Хуситы подбили танкер: он вез российскую нефть в Китай

Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы попали противокорабельной ракетой в нефтяной танкер, принадлежащий Греции, который шел под панамским флагом у побережья Йемена в Красном море. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По словам военных, хуситы запустили одну противокорабельную ракету по нефтяному танкеру M/T Wind, вызвав затопление, которое вывело из строя двигатели и рулевой блок.

В сообщении говорится, что экипаж смог восстановить работу двигателя и рулевого блока, никакой помощи не понадобилось, судно «восстановило свой курс собственными силами».

Британский морской страховщик Ambrey сообщил, что нападение произошло примерно в 18 километрах к юго-западу от йеменского портового города Моха на Красном море и что ракета вызвала пожар в отсеке рулевого механизма, информирует Reuters. Судно загрузили нефтью в российском черноморском порту Новороссийск, после чего оно направлялось в Китай, говорится в заявлении Ambrey.

Боевики-хуситы в Йемене с осени прошлого года неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.