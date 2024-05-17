Боевую гранату нашли на улице в Сумгаите фото; видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпаса в 6-м микрорайоне Сумгаита.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, по указанному адресу прибыла мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Территория была оцеплена при содействии сотрудников полиции. В ходе осмотра места было установлено, что обнаружена ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения.
Специалисты-саперы МЧС вывезли боеприпас с территории для дальнейшей утилизации.