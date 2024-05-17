Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:00

В конце прошлого года китайская компания Huawei предложила немецким автогигантам Mercedes-Benz и Audi стать акционерами ее «дочки», разрабатывающей программное обеспечение и компоненты для «умных» автомобилей. Китайцы надеются, что кооперация с крупными иностранными инвесторами поможет им защитить свой бизнес от дальнейшей геополитической напряженности и новых экономических санкций. В результате уже в марте 2024 года администрация США объявила, что рассматривает введение ограничений в отношении производителей из КНР, поставляющих полупроводники для китайской компании Huawei. Выглядело это, говоря откровенно, диковато. По сути, американцы грозили наказать таких китайских производителей, как Qingdao Si’En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology за то, что они будут поставлять чипы другой китайской компании - Huawei.

Причину для введения этих рестрикций агентство Bloomberg объясняет, как стремление правительства США оказать дополнительное давление на Huawei, которой, несмотря на наложенные на нее санкции, удается успешно конкурировать с ведущими западными фирмами. Напомним в этой связи, что Huawei – одна из крупнейших в мире технологических компаний, за что, собственно, США и обложили ее всевозможными санкциями и ограничениями и не дают ей развернуться в полную мощь. На примере Huawei отчетливо видно, какими методами Вашингтон борется как с КНР в целом, так и с ведущими китайскими компаниями. Используя свои возможности, США бесцеремонно вводят против них санкции, устанавливает повышенные тарифы, инициируют новые формы пошлин и так далее, подталкивая к подобным методам также своих партнеров. К примеру, уже в мае власти США отозвали экспортные лицензии Intel и Qualcomm на поставку чипов китайской Huawei Technologies. Подобный шаг был сделан после того, как компания Huawei выпустила первый ноутбук с поддержкой искусственного интеллекта, оснащенный процессором Intel Core Ultra 9. Что стало причиной резкой критики со стороны Республиканской партии, обвинившей Министерство торговли США в выдаче разрешения на продажи чипов Huawei.

В целом же США считают реальной угрозой достижение Китаем значительного уровня мирового производства чипов и хотят притормозить этот процесс. Для чего, собственно, администрация Байдена уже объявила, что готовится внести в свой «черный список» всех производителей чипов, связанных с Huawei. В ответ на ограничения США Китай создает крупнейший на сегодняшний день чиповый фонд, параллельно запрещая использование американских чипов производства Intel и AMD во всех государственных учреждениях КНР. Пекин также планирует запретить использование разработок Microsoft и некоторых других IT-продуктов американского производства, вместо которых будет применяться продукция восемнадцати отечественных производителей микросхем, таких как Huawei и Phytium. Кстати, сразу после этого хода Пекина курсы акций Intel и AMD в мире пошли вниз, поскольку Китай позиционируется как очень важный рынок для обеих компаний, что, собственно, подтверждает рынок - в 2023 году 27 процентов общего объема продаж компании Intel и 15 процентов AMD приходились на Китай. Таким образом, давнее технологическое соперничество США и Китая набирает новые обороты. Обе страны прилагают большие усилия в борьбе за производство полупроводников и право голоса на мировом рынке. Из чего следует, что в этой конкурентной войне могут быть предприняты новые шаги.