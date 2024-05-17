США выходят с дубинкой против автомобилей и чипов Китая наш комментарий
В конце прошлого года китайская компания Huawei предложила немецким автогигантам Mercedes-Benz и Audi стать акционерами ее «дочки», разрабатывающей программное обеспечение и компоненты для «умных» автомобилей. Китайцы надеются, что кооперация с крупными иностранными инвесторами поможет им защитить свой бизнес от дальнейшей геополитической напряженности и новых экономических санкций.
В результате уже в марте 2024 года администрация США объявила, что рассматривает введение ограничений в отношении производителей из КНР, поставляющих полупроводники для китайской компании Huawei. Выглядело это, говоря откровенно, диковато. По сути, американцы грозили наказать таких китайских производителей, как Qingdao Si’En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology за то, что они будут поставлять чипы другой китайской компании - Huawei.
Причину для введения этих рестрикций агентство Bloomberg объясняет, как стремление правительства США оказать дополнительное давление на Huawei, которой, несмотря на наложенные на нее санкции, удается успешно конкурировать с ведущими западными фирмами.
Напомним в этой связи, что Huawei – одна из крупнейших в мире технологических компаний, за что, собственно, США и обложили ее всевозможными санкциями и ограничениями и не дают ей развернуться в полную мощь.
На примере Huawei отчетливо видно, какими методами Вашингтон борется как с КНР в целом, так и с ведущими китайскими компаниями. Используя свои возможности, США бесцеремонно вводят против них санкции, устанавливает повышенные тарифы, инициируют новые формы пошлин и так далее, подталкивая к подобным методам также своих партнеров.
К примеру, уже в мае власти США отозвали экспортные лицензии Intel и Qualcomm на поставку чипов китайской Huawei Technologies. Подобный шаг был сделан после того, как компания Huawei выпустила первый ноутбук с поддержкой искусственного интеллекта, оснащенный процессором Intel Core Ultra 9. Что стало причиной резкой критики со стороны Республиканской партии, обвинившей Министерство торговли США в выдаче разрешения на продажи чипов Huawei.
В целом же США считают реальной угрозой достижение Китаем значительного уровня мирового производства чипов и хотят притормозить этот процесс. Для чего, собственно, администрация Байдена уже объявила, что готовится внести в свой «черный список» всех производителей чипов, связанных с Huawei.
В ответ на ограничения США Китай создает крупнейший на сегодняшний день чиповый фонд, параллельно запрещая использование американских чипов производства Intel и AMD во всех государственных учреждениях КНР.
Пекин также планирует запретить использование разработок Microsoft и некоторых других IT-продуктов американского производства, вместо которых будет применяться продукция восемнадцати отечественных производителей микросхем, таких как Huawei и Phytium.
Кстати, сразу после этого хода Пекина курсы акций Intel и AMD в мире пошли вниз, поскольку Китай позиционируется как очень важный рынок для обеих компаний, что, собственно, подтверждает рынок - в 2023 году 27 процентов общего объема продаж компании Intel и 15 процентов AMD приходились на Китай.
Таким образом, давнее технологическое соперничество США и Китая набирает новые обороты. Обе страны прилагают большие усилия в борьбе за производство полупроводников и право голоса на мировом рынке. Из чего следует, что в этой конкурентной войне могут быть предприняты новые шаги.
А война эта идет полным ходом, что предметно иллюстрирует история китайской мультимедийной платформы TikTok в США, которую американцы решили просто выкупить. Дело в том, что, по мнению властей, сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности. Даже несмотря на то, что пекинская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, обещала, что не будет передавать их правительству КНР, даже если Пекин этого потребует.
Многие эксперты полагают, что подобного рода решения со стороны США и КНР могут иметь негативные последствия для глобальной цепочки поставок и мирового технологического сектора. Не секрет, что в течение последних нескольких лет в мире периодически происходили так называемые «чиповые кризисы». И причина не только в себестоимости продукции и проблемах сырья, но и, прежде всего, в усиливающейся борьбе за господство в этой сфере между Вашингтоном и Пекином. В рамках этой борьбы американцы оказывают давление на своих союзников и на страны Запада, призывая их не покупать у Китая полупроводники, а КНР в ответ, по всей видимости, займет аналогичную позицию в отношении своего ближнего зарубежья.
Что же касается переговоров Huawei с европейскими автопроизводителями, то Mercedes пока не проявляет заинтересованности, поскольку хочет и дальше использовать свое программное обеспечение для поддержки позиционирования собственного премиального бренда. Зато Audi и Huawei планируют партнерство в разработке технологий автономного вождения для линейки электрокаров Audi, которые станут плодом совместного производства Audi и «дочки» Huawei - компании FAW Group. Эксплуатация электрокаров начнется с 2025 года, хотя вопрос о том, поможет ли китайскому технологическому гиганту это «немецкое прикрытие», остается открытым.
Словом, в сложившейся ситуации глобальный рынок чипов, который, по сути, доложен быть локомотивом мировой экономики, имеет все шансы превратиться в ее тормоз.