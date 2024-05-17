«С 2018 года обещает…»: на фоне протестов Зурабишвили зовет Макрона в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала своего французского коллегу Эммануэля Макрона совершить визит в Тбилиси до начала избирательной кампании перед парламентскими выборами, которые пройдут в стране этой осенью.

«Пусть они приедут сюда!» - заявила Зурабишвили в интервью газете La Tribune de Dimanche, отвечая на вопрос, чего она ждет от европейских лидеров на фоне обсуждения в парламенте закона об «иноагентах» и протестов против его принятия.

«Эммануэль Макрон обещал мне практически с момента моего избрания в 2018 году, что приедет. Он должен сделать это до начала избирательной кампании в сентябре. Я написала президенту Макрону и жду его в День независимости Грузии 26 мая», - добавила президент Грузии.

Зурабишвили выразила надежду на то, что Грузию не лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за принятия парламентом законопроекта об «иноагентах». Она признала, что вето, наложенное ей на этот законопроект, не влияет на его конечную судьбу, поскольку правящая партия может его оспорить. В этой связи она призвала сограждан свернуть демонстрации и сосредоточится на подготовке к голосованию на парламентских выборах в октябре 2024 года.