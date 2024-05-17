В Херсонской области Украины в результате обстрела армии РФ погибли два человека, еще два получили ранения, сообщил глава местной областной администрации Александр Прокудин.

По его данным, от авиаудара пострадали десять сел Херсонской области, города Берислав и Херсон.

В Харьковской ОВА сообщают, что войска РФ нанесли удары по Харьковскому району, есть погибшие и раненые.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что под огонь попала Малоданиловская община. Пока известно о четырех погибших и восьми пострадавших: «…Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители». Синегубов добавил, что среди раненых – фельдшер экстренной помощи. Также поврежден автомобиль скорой.

Силы обороны Юга сообщили о ночной атаке в Одесском районе. «Напряженная боевая работа Сил ПВО продолжалась более 6 часов. Силами противовоздушной обороны Юга уничтожено 24 из них: 20 в небе над Одесской областью, три в Херсонской области и один на Николаевщине», – рассказали в Силах обороны Юга.

Силы ПВО Украины сообщают, что сбили 37 «шахедов» в небе над Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областями.