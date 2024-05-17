Ликвидирован глава полиции ХАМАС

Глава полиции ХАМАС Захад Хамид аль-Холи ликвидирован утром 19 мая в Дир эль-Балахе (центральная часть сектора Газа).

По сообщению израильских СМИ, речь идет о ключевой фигуре в системе внутренней безопасности анклава, одном из наиболее влиятельных офицеров, принимавших участие в нападении на Израиль 7 октября.

Обстоятельства, при которых был убит Захад Хамид аль-Холи, неясны. Пока известно, что он был ликвидирован ракетой, выпущенной с израильского дрона. Был убит также его помощник, имя которого не называется.