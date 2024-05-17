Дожди в Азербайджане продолжатся прогноз синоптиков
Ночью и утром 20 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, переменная облачность, временами пасмурно, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на полуострове южный ветер вечером сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью 11-15°, днем - 16-21° тепла.
Атмосферное давление 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.
В регионах Азербайджана кратковременные дожди, местами интенсивные, грозы, выпадет град, в высокогорных районах - снег. Ветер восточный.
Температура воздуха ночью 8-13°, днем 18-23° тепла, в высокогорье ночью 0-3° мороза, днем 5-10° тепла.