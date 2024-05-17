Сегодня в Абу-Даби стартовал чемпионат мира по дзюдо.

В первый день соревнований на татами вышли три представителя Азербайджана. В весовой категории до 60 кг у мужчин Туран Байрамов стартовал с победы над монголом Ариунболдом Энхтайваном и встретится в 1/16 финала с американцем Давидом Терао.

В этом же весе Балабей Агаев сошелся в 1/16 финала с бразильцем Мишелем Аугусто и в напряженной схватке потерпел поражение.

Лейла Алиева (48 кг) стартовала с победы над россиянкой Кристиной Дудиной. В 1/16 финала ее соперницей будет Катарина Кошта из Португалии.

Всего на чемпионате мира Азербайджан представят 11 спортсменов.