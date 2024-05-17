Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 13:40

Олигархи захватили половину США и ввергают страну в гражданскую войну. С таким сенсационным предупреждением выступил известный американский журналист, автор более 30 книг Том Хартман в статье, опубликованной в The New Republic. Об олигархическом засилье в политсистеме США пишет не один Хартман. Сюжет статьи популярного журнала Fortune на этой неделе отражает аналогичный прогноз. В статье миллиардер-инвестор Рэй Далио предупреждает: США находятся в одном шаге от Гражданской войны, оценивая ее вероятность более чем 1 к 3. А ведущая New York Times 16 мая опубликовала сенсационный материал, который повествует о новых деталях «революции Трампа»: 17 января 2021 года, то есть всего через 11 дней после нападения на Капитолий сторонников Трампа, участок перед домом члена Верховного суда США Сэмюэля Алито в Вирджинии за несколько дней до инаугурации Джо Байдена в 2021 году украшал перевернутый флаг США — символ движения сторонников Трампа Stop the Steal («Нет воровству»).

Алито в разговоре с NYT опроверг, что вывешивал перевернутый флаг. «Его ненадолго повесила миссис Алито в ответ на использование соседями спорной и лично оскорбительной риторики на табличках во дворе», - сказал он. Однако журналист Хартман не верит судье и утверждает, что данный факт является «одним из симптомов большой проблемы». По мнению журналиста, олигархи-миллиардеры «втягивают США в фашизм и гражданскую войну», подкупая судей Верховного суда, политиков деньгами и меняя законы в свою пользу. Журналист констатирует, что миллиардеры вносят щедрые пожертвования в движение MAGA (Make Great Amerika Again) и президентскую кампанию Трампа 2024 года во времена «политического насилия».

«Второй раз в американской истории, - объясняет Хартман, - мы столкнулись с почти полным захватом примерно половины нашей страны американскими олигархами. И вместе с этим наступила не только угроза политического насилия, но и суровая реальность. От смерти Хизер Хейер до протестов Джорджа Флойда до 6 января и нападения на Пола Пелоси (муж бывшего спикера Палаты представителей Ненси Пелоси). Все это движимо олигархами, полными решимости настроить нас друг против друга, чтобы мы не поняли, как они нас грабят». По словам Хартмана, история показывает, что «олигархия и политические волнения часто идут рука об руку». «Олигархии по своей сути являются нестабильными формами правления, поскольку они передают ресурсы и власть от трудящихся олигархам, - предупреждает Хартманн. - Средний класс, видя, что постоянно отстает и ничего не может с этим поделать, сначала становится циничным и самоотчуждается, а когда дела идут довольно плохо, пытается восстать. Эта «революция» может либо привести к олигархии, либо потерпит неудачу, и нация вернется к демократии, как это произошло здесь в 1860-х и 1930-х годах, или превратится в полномасштабную тиранию диктатора. Чтобы укрепить здесь свою собственную олигархию, миллиардеры, контролирующие Республиканскую партию, сейчас активно продвигают ту же самую историю, что и Конфедерация, утверждая, что все основатели были «богатыми парнями», ненавидели налоги и хотели, чтобы богатые люди управляли Америкой».

Беспокойство Хартмана возникло не на пустом месте. Несколько дней назад The Washington Post сообщила, что Трамп провел секретную встречу с боссами крупных нефтегазовых компаний США в своей резиденции в Мар-а-Лаго. На этой встрече Трамп призвал нефтегазовых магнатов собрать и пожертвовать 1 миллиард долларов на его избирательную кампанию. Взамен фаворит президентской гонки пообещал после прихода к власти покончить с политикой администрации Байдена по сокращению добычи нефти и газа и отменить законодательные акты о глобальных климатических инициативах. Как сообщает The Washington Post, руководители нефтекомпаний на встрече пожаловались на экологические нормы при администрации Байдена. Ответ Трампа ошеломил их. «Вы все достаточно богаты, - сказал он, - Вам следует собрать 1 миллиард долларов, чтобы вернуть меня в Белый дом». На ужине он пообещал немедленно отменить десятки экологических норм, введенных при Байдене, сообщают источники, знакомые с содержанием беседы. По словам Трампа, предоставление 1 миллиарда долларов стало бы «успешной сделкой», поскольку, по мнению людей, благодаря ему они избежали бы налогообложения и регулирования. Очевидно, ведущие отрасли уже давно вносят пожертвования политикам обеих партий в надежде на благожелательность администрации. Но в этом случае Трамп, возможно, дал более четкие обещания и гарантии, одновременно назвав точную сумму пожертвований на предвыборную кампанию. Как пишет журналист, свидетельством того, что сегодняшняя форма транзакционной олигархии стала нормой в Америке, является очевидный факт: об этой скандальной истории рассказал единственный телеканал - MSNBC News; все остальные новостные агентства постарались обойти этот судьбоносный для избирательной гонки вопрос.