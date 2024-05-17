Финальная серия в ABL: сможет ли «Сабах» взять реванш у «Хазри»?
Сегодня в Спортивном центре «Серхедчи» состоится второй матч в финальной серии Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL), в которой за чемпионство борются бакинские команды «Сабах» и «Хазри».
В первой игре «Хазри» одержал над чемпионом неожиданно легкую победу – 95:70. Финальная серия, напомним, длится до трех побед.
Сегодняшняя игра начнется в 19:30.
Следующий матч состоится 22 мая, а при необходимости команды сыграют также 24 и 28 мая.
Обладатели бронзовых наград уже определились. Хачмазский «НТД-Индиго» и во втором матче обыграл «Хырдалан» (92:83) и выиграл серию со счетом 2:0.