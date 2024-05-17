«Не хотим и не собираемся...»: Британский министр расставил все точки над i

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Британия не хочет идти на «прямой конфликт» с Россией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста BBC, почему британские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобной поддержки в случае с Украиной.

«Мы не хотим вступать в прямой конфликт с Россией… мы не собираемся вступать в эту войну», - сказал Шэппс.

Министр обороны Британии также в интервью сказал, что Западу предстоит «экзистенциальная битва за демократию». «Откладывая то, что мы должны делать — и фактически уже делаем, в частности, благодаря действиям Конгресса США — мы рискуем сделать именно то, о чем беспокоится президент Зеленский», — сказал министр в ответ на вопрос, не создает ли Запад тупиковую ситуацию в войне с Россией.