«Не хотим и не собираемся...»: Британский министр расставил все точки над i
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Британия не хочет идти на «прямой конфликт» с Россией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста BBC, почему британские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобной поддержки в случае с Украиной.
«Мы не хотим вступать в прямой конфликт с Россией… мы не собираемся вступать в эту войну», - сказал Шэппс.
Министр обороны Британии также в интервью сказал, что Западу предстоит «экзистенциальная битва за демократию». «Откладывая то, что мы должны делать — и фактически уже делаем, в частности, благодаря действиям Конгресса США — мы рискуем сделать именно то, о чем беспокоится президент Зеленский», — сказал министр в ответ на вопрос, не создает ли Запад тупиковую ситуацию в войне с Россией.
На минувшей неделе Владимир Зеленский сказал: «Мы находимся в нелепой ситуации, когда Запад боится, что Россия проиграет войну. И он не хочет, чтобы ее проиграла Украина».
«Я думаю, что для Запада это совершенно бессмысленно, — сказал Шэппс. — Мы должны понять, что находимся в состоянии экзистенциальной битвы за то, как мы управляемся с мировым порядком, и за саму демократию».
Британский министр обороны указал, что «фактом является то, что задержка с отправкой дополнительной помощи — и здесь, очевидно, Конгресс США медлил с этим — оставила перерыв, в течение которого, например, Путин продвинулся или попытался продвинуться в Харьковской области».
По словам Шэппса, он уверен, что Украина сможет отразить атаку, но впереди несколько трудных недель.