Ильхам Алиев намекнул, чтобы Запад не вмешивался в дела региона

Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо, сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

«Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы», - сказал глава государства.