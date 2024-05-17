Европейскому союзу следует наладить связь с Россией и выступить «единым фронтом» против США, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Сегодня европейцам впору не враждовать, а взяться за ум и попытаться с суверенной Россией навести снова мосты, но с двусторонним движением, дабы не остаться самим на обочине истории. Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», — цитируют Шеремета российские СМИ.

Депутат считает, что хорошие отношения с Россией гарантируют европейским государствам стабильность и дешевые энергоресурсы. По его словам, «просвещенная некогда Европа» деградировала, а оглядки на Вашингтон сыграли с ЕС злую шутку.

«Россия же готова протянуть покаявшейся Европе руку спасения и открыть для нее не только окно, но и свои широкие двери», — считает депутат.