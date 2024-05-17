Что происходит на границе Армении с Азербайджаном

«Пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения проводят подготовительные работы, направленные на взятие на себя охраны государственной границы Республики Армения в районе села Киранц Тавушской области. По соображениям безопасности и оперативной необходимости временно ограничен доступ незарегистрированных граждан в Киранц», - цитируют армянские СМИ текст заявления СНБ.

Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением в связи с событиями на границе с Азербайджаном.

Ранее армянские СМИ сообщали, что въезд в село контролирует большое число полицейских. Они не пропускают в Киранц других граждан, в том числе депутатов. Депутат от оппозиционной партии «Армения» Агнесса Хамоян заявила, что правоохранители не пропустили депутатов от оппозиции в Киранц. По ее словам, она и еще пятеро парламентариев прибыли в Тавуш, чтобы якобы поддержать жителей села.

Хамоян утверждает, что депутаты попросили полицейских предоставить им машину сопровождения, однако им было отказано. Правоохранители заявляют, что не пропускают парламентариев из-за проводимых в селе работ.

В МВД Армении, комментируя отказ правоохранительных органов пропускать оппозиционных депутатов в Киранц, пояснили, что движение ограничено на основании пункта 6 статьи 22 Закона о полиции. «Законом предусмотрено временное ограничение или запрет передвижения транспортных средств и пешеходов. Также предусмотрено их пребывание в определенных местах или объектах, улицах и дорогах для обеспечения защиты их жизни, здоровья или имущества либо для проведения оперативно-розыскных мероприятий», - заявили в МВД Армении.