Раиси об отношениях Ирана и Азербайджана

Мы… братские, соседние и дружественные страны. Отношения Ирана с Азербайджаном — это больше чем добрососедские отношения. Это родственные отношения. Так сказал президент Ирана Ибрагим Раиси во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз.

По словам Раиси, «это очень сильная, очень глубокая связь, которая зиждется на глубоких исторических, культурных и религиозных отношениях двух стран».