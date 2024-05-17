С Фицо все нормально

Опасность для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, миновала, сообщил вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

«Нам всем стало немного спокойнее. Прогнозы все более положительные. Его жизни ничего не угрожает», - приводит слова министра словацкое телевидение.

«Худшее, чего мы опасались, миновало. Врачи по итогам консилиума, который состоялся утром в воскресенье, сделали вывод, что опасности для жизни пациента нет, однако ему нужно длительное время и отдых для того, чтобы восстановиться», - сказали в свою очередь врачи.

Лечение Фицо продолжат в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, переводить его в другую клинику пока не планируется.

15 мая в городе Гандлова 71-летний мужчина произвел в Фицо пять выстрелов, четыре пули попали в премьера. В ночь на четверг ему сделали первую операцию, в пятницу - еще одну.