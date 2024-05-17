Попытка госпереворота в африканской стране

Генерал заявил, что в попытке госпереворота замешаны иностранные граждане, они задержаны, их имена и мотивы не раскрываются.

«Вооруженные силы Демократической Республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше», — сообщил Экенге.

В публикации говорится, что выстрелы прозвучали в ночь на 19 мая рядом с резиденцией президента ДРК Феликса Чисекеди в Киншасе. По сообщению издания, примерно в 4:30 по местному времени была зафиксирована попытка штурма резиденции группой вооруженных людей в военной форме.

Бригадный генерал заявил, что «армия заверяет, что ситуация находится под контролем, и просит жителей Киншасы спокойно заниматься своими делами». Он добавил, что путчисты арестованы, однако не раскрыл их имен.

Утром возле резиденции депутата и кандидата на пост спикера нижней палаты парламента ДРК Виталя Камерхе произошла стрельба, сообщает конголезский новостной портал L'actualité. Погибли три человека, в том числе двое полицейских.

Одновременно в соцсетях появились видеосюжеты о присутствии вооруженных людей в здании дворца президента. Они были в форме с нашивками одной из повстанческих группировок. В видеоролике они заявили, что добиваются отстранения от власти президента ДРК Феликса Чисекеди, передает портал. В качестве лидера путчистов он называет Кристиана Малангу, который проживал в последние годы в США.

В свою очередь, портал Media Congo передает, что Маланга был убит правительственными силами во время путча.