Тысячи мирных жителей эвакуированы в Харьковской области
Более 10 тыс. жителей эвакуировано из трех районов Харьковской области, сообщил глава администрации Олег Синегубов.
«На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Всего эвакуировали 10 314 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, российская армия продолжает попытки прорвать оборону ВСУ у населенного пункта Зеленое и пытается закрепиться в районе Волчанска. Он добавил, что в самом городе остаются не более ста человек.
С начала апреля Россия начала массовые обстрелы Харькова. Под удар попали энергообъекты, большинство из которых полностью уничтожено. Новый фронт в Харьковской области Россия открыла 10 мая. За несколько дней российские войска захватили не менее восьми населенных пунктов, подойдя с севера к Волчанску и войдя в него.