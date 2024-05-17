Тысячи мирных жителей эвакуированы в Харьковской области

«На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Всего эвакуировали 10 314 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, российская армия продолжает попытки прорвать оборону ВСУ у населенного пункта Зеленое и пытается закрепиться в районе Волчанска. Он добавил, что в самом городе остаются не более ста человек.

С начала апреля Россия начала массовые обстрелы Харькова. Под удар попали энергообъекты, большинство из которых полностью уничтожено. Новый фронт в Харьковской области Россия открыла 10 мая. За несколько дней российские войска захватили не менее восьми населенных пунктов, подойдя с севера к Волчанску и войдя в него.