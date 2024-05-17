Раиси Алиеву: Кому-то это может не понравиться
Как уже сообщалось, 19 мая на государственной границе Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран состоялась встреча президентов двух стран Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси.
Приветствуя главу азербайджанского государства, Раиси сказал: «…Большое счастье, что эта встреча происходит в том месте, где реализован крупный проект, и это очень успешная встреча для двух народов. Сейчас мы примем участие в запуске проекта, ввод в эксплуатацию которого имеет большое значение для двух народов и двух государств. То, что между двумя народами и двумя государствами могут быть реализованы очень важные крупные проекты, само по себе является значимым событием. Может быть, кому-то могут не понравиться наши встречи и наши совместные успехи. Для нас это не имеет значения. Главное, что мы вместе реализуем то, что во благо наших стран, государств и народов».
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что «сегодняшняя встреча и церемония войдут в историю ирано-азербайджанских отношений прекрасной, яркой страницей. Потому что проект, который мы сегодня запустим, очень важен и с технической точки зрения, в то же время он еще теснее сплотит два народа, два государства. Конечно, общий успех наших народов радует наших друзей, а тем, кому это не нравится, считаю, будет лучше заняться своими делами. Главное, что Иранское и Азербайджанское государства сегодня проявляют очень сильную совместную политическую волю, открыто заявляют своим народам и всему миру, что мы вместе и будем вместе и впредь. Ирано-азербайджанские связи являются важным условием стабильности в нашем регионе. Конечно, такой замечательный проект улучшит благосостояние наших народов и увеличит количество рабочих мест, став, таким образом, очередным шагом на пути к успеху. Уверен, что в дальнейшем будет много подобных совместных проектов».