Раиси Алиеву: Кому-то это может не понравиться

Как уже сообщалось, 19 мая на государственной границе Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран состоялась встреча президентов двух стран Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси.

Приветствуя главу азербайджанского государства, Раиси сказал: «…Большое счастье, что эта встреча происходит в том месте, где реализован крупный проект, и это очень успешная встреча для двух народов. Сейчас мы примем участие в запуске проекта, ввод в эксплуатацию которого имеет большое значение для двух народов и двух государств. То, что между двумя народами и двумя государствами могут быть реализованы очень важные крупные проекты, само по себе является значимым событием. Может быть, кому-то могут не понравиться наши встречи и наши совместные успехи. Для нас это не имеет значения. Главное, что мы вместе реализуем то, что во благо наших стран, государств и народов».