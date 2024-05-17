Глава МВД Ирана пока не подтверждает информацию о том, что президент Ибрагим Раиси не пострадал после жесткой посадки вертолета, связи с ним нет, сообщает телеканал Al-Masirah.

Спасательные отряды еще не прибыли на место происшествия, сообщил министр внутренних дел Ирана.

Власти провинции Восточный Азербайджан заявили, что пока не могут предоставить информацию о «возможных погибших и раненых» в результате крушения вертолета с президентом Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает Анадолу.

Сообщается, что вертолет разбился в лесистой местности. Для поиска разбившегося вертолета в воздух подняты дроны.

Удалось связаться с чиновником, находившимся на борту вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, есть надежда, что обошлось без пострадавших, сообщает агентство Tasnim.

* * * 17:12

Вертолет, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, упал возле Джульфы, города на ирано-азербайджанской границе, примерно в 375 милях к северо-западу от Тегерана.

Как сообщают мировые информационные агентства, причиной катастрофы стала туманная погода. Отмечается, что на место происшествия направлено большое количество спасателей. Официальные источники Ирана пока не подтвердили и не опровергли эту новость.

Телефоны лиц, находившихся в вертолете, недоступны, однако через несколько минут после происшествия некоторым удалось дозвониться до имама Джума мечети Тебриза. Сообщается, что всего в вертолете находилось 13 человек.

Иранские СМИ пишут, что во время разговора со спутниками президента были слышны шум машины скорой помощи и крики. Звонок был прерван через несколько секунд и мобильный телефон больше недоступен.

Красный Полумесяц отправил свои спасательные бригады и дроны к месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана, пишет иранский SNN.