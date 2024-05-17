Вертолет с Раиси упал возле Джульфы обновлено 17:42
Спасательные отряды еще не прибыли на место происшествия, сообщил министр внутренних дел Ирана.
Глава МВД Ирана пока не подтверждает информацию о том, что президент Ибрагим Раиси не пострадал после жесткой посадки вертолета, связи с ним нет, сообщает телеканал Al-Masirah.
* * * 17:35
Власти провинции Восточный Азербайджан заявили, что пока не могут предоставить информацию о «возможных погибших и раненых» в результате крушения вертолета с президентом Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает Анадолу.
* * * 17:28
Удалось связаться с чиновником, находившимся на борту вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, есть надежда, что обошлось без пострадавших, сообщает агентство Tasnim.
Сообщается, что вертолет разбился в лесистой местности. Для поиска разбившегося вертолета в воздух подняты дроны.
* * * 17:12
Вертолет, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, упал возле Джульфы, города на ирано-азербайджанской границе, примерно в 375 милях к северо-западу от Тегерана.
Как сообщают мировые информационные агентства, причиной катастрофы стала туманная погода. Отмечается, что на место происшествия направлено большое количество спасателей. Официальные источники Ирана пока не подтвердили и не опровергли эту новость.
Телефоны лиц, находившихся в вертолете, недоступны, однако через несколько минут после происшествия некоторым удалось дозвониться до имама Джума мечети Тебриза. Сообщается, что всего в вертолете находилось 13 человек.
Иранские СМИ пишут, что во время разговора со спутниками президента были слышны шум машины скорой помощи и крики. Звонок был прерван через несколько секунд и мобильный телефон больше недоступен.
Красный Полумесяц отправил свои спасательные бригады и дроны к месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана, пишет иранский SNN.
* * * 17:08
Иранские СМИ пишут, что президент Ирана Ибрагим Раиси после крушения сделал телефонный звонок, что оставляет надежды на то, что он и остальные находящиеся на борту, живы.
Из-за сильного туманного в провинции Восточный Азербайджан, где произошло крушение, пока найти вертолет не удалось.
Полуофициальные иранские информационные агентства предлагают разные объяснения произошедшему.
* * * 16:57
Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку, команды спасателей пытаются добраться до места происшествия, сообщил гостелеканал IRIB.
В колонне находилось три вертолета, пишут иранские СМИ.
По информации, два вертолета, в которых находились некоторые министры и чиновники, благополучно добрались до места назначения.
В вертолете, перевозившем Ибрагима Раиси, также находились губернатор провинции Восточный Азербайджана аятолла аль-Хашим, имам Тебриза и министр иностранных дел Хоссей Амир Абдоллахиан.
По сообщению государственного телевидения Ирана, трудные погодные условия и сильный туман мешают работе спасательных команд.