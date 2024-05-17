В Баку столкнулись пассажирские автобусы: есть пострадавшие
В Ясамальском районе Баку столкнулись два пассажирских автобуса.
АПА передает, что авария произошла на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде. Пассажирский автобус, принадлежащий ООО Xaliq Faiqoğlu, двигаясь в направлении станции метро «20 Января», столкнулся с пассажирским автобусом №194, также ехавшим в том же направлении. В результате аварии пострадали 6 человек.
На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи.
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