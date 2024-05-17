Заявление главы Генштаба Ирана Мохаммада Багери
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил ИРИ Мохаммад Багери заявил, что все средства, оборудование и возможности армии, армейского корпуса и полицейского командования Исламской Республики должны быть использованы для оказания помощи и расследования крушения вертолета президента Ибрагима Раиси и его соратников.
Вооруженные силы, армия, КСИР и командование полиции находятся в этом районе и проводят расследование.
Отметим, что иранская газета Tehran Times опровергла информацию о том, что состоялось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана в присутствии духовного лидера Али Хаменеи.
«Эта информация недостоверна», - написано в сообщении издания в X (ранее Twitter).
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Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики. Об этом сообщила газета Tehran Times.
Хаменеи созвал заседание ВСНБ после того, как вертолет иранского президента Ибрагима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны.