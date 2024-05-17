Заявление главы Генштаба Ирана Мохаммада Багери

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил ИРИ Мохаммад Багери заявил, что все средства, оборудование и возможности армии, армейского корпуса и полицейского командования Исламской Республики должны быть использованы для оказания помощи и расследования крушения вертолета президента Ибрагима Раиси и его соратников.

Вооруженные силы, армия, КСИР и командование полиции находятся в этом районе и проводят расследование.

Отметим, что иранская газета Tehran Times опровергла информацию о том, что состоялось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана в присутствии духовного лидера Али Хаменеи.

«Эта информация недостоверна», - написано в сообщении издания в X (ранее Twitter).