Ильхам Алиев обеспокоен судьбой Ибрагима Раиси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность в связи с аварийной посадкой вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

В публикации президента Ильхама Алиева на странице в соцсети X говорится: «Сегодня после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране.

Мы молимся Всевышнему Аллаху за президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку».