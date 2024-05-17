Евросоюз следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана
Евросоюз внимательно следит за ситуацией с вынужденной посадкой вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Внимательно следим за сообщениями о том, что вертолет с президентом Ирана и министром иностранных дел был вынужден совершить непредвиденную посадку, их состояние пока не прояснилось. Внимательно отслеживаем ситуацию совместно с государствами - членами ЕС», - написал Мишель в сети X.
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