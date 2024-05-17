Армяне закидали Азербайджан фейками по теме крушения вертолета президента Раиси

Отдел информации

Сразу же после появления информации о крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси армянские СМИ развернули в свойственной себе манере циничную и подлую кампанию против Азербайджана.

К примеру, в одном из сообщений говорится, что якобы президент Ирана не собирался посещать Азербайджан, а планировал направиться с визитом в Армению, в частности Сюникскую область. И якобы в последний момент политическое руководство Азербайджана уговорило Раиси принять участие в церемонии открытия сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз. Это лживое сообщение телеграм-канала Баграмян можно с легкостью опровергнуть хотя бы потому, что еще 7 мая сего года haqqin.az анонсировал встречу Раиси с Алиевым на реке Араз. Уважающие себя СМИ прекрасно понимают, что протокол и даты встречи в верхах согласуются не за считанные дни до церемоний… Можно ознакомиться по этой ссылке: Президенты Азербайджана и Ирана встретятся на берегу Араза

Сообщение haqqin.az от 7 мая 2024 года

Однако этим несерьезным сообщением информационные диверсии против Азербайджана не ограничиваются. Некоторое время назад тот же канал распространил фейковое сообщение от имени азербайджанского журналиста Кямрана Гасанлы, который якобы в своей записи в соцсетях указал на акцию возмездия Израиля против Ирана и на террористический след израильтян, сбивших вертолет иранского президента.

Несколько минут назад журналист Кямран Гасанлы опроверг данное сообщение. Представляем вашему вниманию запись с истинного, а не фейкового аккаунта журналиста. Можно ознакомиться по этой ссылке: https://www.tiktok.com/@hesenlikamran_official/video/7370732373492731142?_r=1&_t=8mU27vf1Lle

Haqqin.az просит азербайджанских читателей не поддаваться на провокации армянских СМИ, воспользовавшихся трагедией в братском Иране в собственных нечистоплотных информационно-диверсионных целях, и пользоваться азербайджанскими информационными ресурсами.