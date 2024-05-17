Армяне закидали Азербайджан фейками по теме крушения вертолета президента Раиси
Сразу же после появления информации о крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси армянские СМИ развернули в свойственной себе манере циничную и подлую кампанию против Азербайджана.
К примеру, в одном из сообщений говорится, что якобы президент Ирана не собирался посещать Азербайджан, а планировал направиться с визитом в Армению, в частности Сюникскую область. И якобы в последний момент политическое руководство Азербайджана уговорило Раиси принять участие в церемонии открытия сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз. Это лживое сообщение телеграм-канала Баграмян можно с легкостью опровергнуть хотя бы потому, что еще 7 мая сего года haqqin.az анонсировал встречу Раиси с Алиевым на реке Араз. Уважающие себя СМИ прекрасно понимают, что протокол и даты встречи в верхах согласуются не за считанные дни до церемоний… Можно ознакомиться по этой ссылке: Президенты Азербайджана и Ирана встретятся на берегу Араза
Однако этим несерьезным сообщением информационные диверсии против Азербайджана не ограничиваются. Некоторое время назад тот же канал распространил фейковое сообщение от имени азербайджанского журналиста Кямрана Гасанлы, который якобы в своей записи в соцсетях указал на акцию возмездия Израиля против Ирана и на террористический след израильтян, сбивших вертолет иранского президента.
Несколько минут назад журналист Кямран Гасанлы опроверг данное сообщение. Представляем вашему вниманию запись с истинного, а не фейкового аккаунта журналиста. Можно ознакомиться по этой ссылке: https://www.tiktok.com/@hesenlikamran_official/video/7370732373492731142?_r=1&_t=8mU27vf1Lle
Haqqin.az просит азербайджанских читателей не поддаваться на провокации армянских СМИ, воспользовавшихся трагедией в братском Иране в собственных нечистоплотных информационно-диверсионных целях, и пользоваться азербайджанскими информационными ресурсами.