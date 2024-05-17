Сообщение МИД Азербайджана

Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X.

«Мы надеемся и молимся за их безопасность и защиту, пока спасатели пытаются добраться до места происшествия.

Азербайджан как дружественный и братский народ готов оказать всю необходимую поддержку», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.