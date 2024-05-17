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Контакт был установлен с одним из пассажиров и одним из членов экипажа вертолета с президентом Ирана после посадки, сообщает ИРНА. * * * Информагентство Fars опубликовало фотографии вертолета президента Ирана, сделанные за несколько минут до крушения. На снимках изображен Bell 214. К месту крушения вертолёта Раиси отправлены армейские вертолёты, сообщает Tasnim. Спасательная операция продолжается.

* * * Четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, заявил начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца. Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца сообщил агентству, что на место аварии вертолета направлены 46 команд спасателей, а также поисковые собаки. «Из-за неблагоприятных погодных условий и сложного доступа к территории проведение поисковой операции затруднено, мы не можем задействовать беспилотники и вертолеты. Четыре команды спасателей достигли координат места, где произошло ЧП», - цитирует начальника штаба агентство.

* * * Связь потеряна с поисковой группой в составе трех человек, которая ищет место жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси. Ведется работа по их обнаружению, сообщают иранские СМИ.