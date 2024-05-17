Эрдоган: Турция в полном контакте с Ираном обновлено 22:03
Турция находится в полном контакте и координации с Ираном, готова оказать любую поддержку, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инцидент с вертолетом президента Ибрагима Раиси.
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Министерство иностранных дел Турции сообщило, что Анкара следит за ситуацией с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси и надеется, что находившиеся на борту находятся в безопасности.
Турция предложила Ирану всевозможную помощь в поисково-спасательных операциях.