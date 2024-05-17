Ирак отправляет четыре спасательных группы на поиски Раиси

Ирак сформировал четыре спасательные группы, которые отправляются на поиски вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, совершившего жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Об этом сообщило Иракское общество Красного Полумесяца.

«Иракский Красный Полумесяц подготовил четыре поисково-спасательные группы в составе 20 человек, которые по воздуху отправятся в Иран для оказания помощи в поисках вертолета иранского президента», - говорится в заявлении общества.

Отмечается, что группы «оснащены всем необходимым оборудованием для поисковых работ».