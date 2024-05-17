Израиль отрицает связь с инцидентом в Иране

Израиль непублично отрицает всякую связь с инцидентом в Иране, чей президент Ибрагим Раиси пропал без вести после жесткой посадки его вертолета, заявил 13-й канал израильского телевидения.

По его сведениям, израильская сторона дает понять странам мира, что «не имеет никакого отношения к этому событию». Других подробностей канал не приводит.

Израильские официальные лица происшествие в Иране пока публично не комментируют.