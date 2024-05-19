Министерство обороны Турции предоставило Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для поисков вертолета с президентом Раиси.

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Турция направила в Иран команду из 32 альпинистов и шести единиц спецтехники для помощи в поисках вертолета Ибрагима Раиси, сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

Подчеркивается, что о такой помощи попросили в Тегеране.

«Иран по линии МИД запросил у нашей страны поисково-спасательный вертолет, оборудованный системой ночного видения. 32 наших альпиниста из числа спасателей и шесть транспортных средств из наших провинциальных управлений в Ване и Эрзуруме отправились в регион. Кроме того, в готовности выдвинуться находится наш альпинистский поисково-спасательный отряд из 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи», - говорится в сообщении управления в X (ранее Twitter).