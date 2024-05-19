Лондон передал Киеву десятки ракет, миллион патронов...

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил об отправке в Украину 80 ракет для ПВО, 1 млн патронов и 20 амфибийных бронированных вездеходов BvS 10 Viking. В поставку от Британии также вошли дроны, бронежилеты и оборудование, необходимое для разминирования.

«Именно это сделала сегодня Великобритания», — написал министр обороны в своем аккаунте Х, прикрепив картинку с информацией о поставках.

Данные предоставлены за три недели с момента, как Великобритания увеличила финансовую помощь Украине до £3 млрд фунтов ($3,8 млрд).

На схеме указано, что Великобритания намерена до конца мая направить в Украину еще 20 ракет для ПВО, доведя тем самым количество ракет до 100. Лондон передал Киеву 20 систем разминирования, 4 тыс. разведывательных дронов, запчасти для техники и военную амуницию.