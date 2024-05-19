Зеленский заявил, что Россия не достигла целей под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе украинские Силы обороны укрепили позиции в Харьковской области, россияне не достигают задачи растянуть украинские силы.
«Сегодня, как ежедневно, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий, всей линии защиты… Результаты этих дней – всей недели – мы имеем более прочные позиции на Харьковщине. И при этом наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях, в частности, в районах города Часов Яр и других… Оккупант не достигает своей задачи растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины».