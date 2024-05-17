Премьер Италии собирает министров после инцидента с вертолетом Раиси
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проведет заседание с участием министров иностранных дел, обороны и внутренних дел, а также представителей спецслужб после сообщений о жесткой посадке вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.
Темой чрезвычайного заседания, запланированного на 20 мая, станет развитие ситуации.
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