Премьер Италии собирает министров после инцидента с вертолетом Раиси

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проведет заседание с участием министров иностранных дел, обороны и внутренних дел, а также представителей спецслужб после сообщений о жесткой посадке вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.

Темой чрезвычайного заседания, запланированного на 20 мая, станет развитие ситуации.