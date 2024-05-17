Место падения вертолета Раиси все еще не обнаружено обновлено 00:37
Глава иранского Красного Полумесяца сообщил, что точное место аварии еще не найдено.
По его словам, поиски ведутся на предполагаемых территориях.
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Время в пути поисково-спасательных бригад до места предполагаемого крушения вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси составляет три часа, заявил заместитель начальника операции по спасению вертолета иранского президента Мохаммад Кабади.
В районе крушения вертолета президента Ирана пошел снег, что усложняет поиски.
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