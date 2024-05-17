Крупный скандал между Испанией и Аргентиной. Мадрид требует извинений

Испания отозвала для консультаций своего посла в Аргентине после резких заявлений президента этой страны Хавьера Милея в адрес испанского премьер-министра Педро Санчеса.

«Радио Свобода» передает, что, выступая в Мадриде на митинге, организованном правой испанской оппозиционной партией Vox в преддверии выборов в Европарламент, Милей резко раскритиковал нынешнее левоцентристское правительство Испании, обвинив Санчеса и его жену в коррупции.