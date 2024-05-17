Крупный скандал между Испанией и Аргентиной. Мадрид требует извинений
Испания отозвала для консультаций своего посла в Аргентине после резких заявлений президента этой страны Хавьера Милея в адрес испанского премьер-министра Педро Санчеса.
«Радио Свобода» передает, что, выступая в Мадриде на митинге, организованном правой испанской оппозиционной партией Vox в преддверии выборов в Европарламент, Милей резко раскритиковал нынешнее левоцентристское правительство Испании, обвинив Санчеса и его жену в коррупции.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил со специальным заявлением, в котором призвал Милея публично извиниться. По его словам, заявления аргентинского лидера «беспрецедентны в истории международных отношений и тем более в отношениях между двумя странами, объединенными крепкими братскими узами». По словам главы МИД, «недопустимо, чтобы действующий президент во время визита в Испанию оскорблял Испанию и главу правительства Испании».
Обращаясь к участникам митинга в Мадриде, аргентинский президент призвал «не отступать перед социализмом». На митинге выступили и другие зарубежные союзники испанских правых, в частности бывший кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен и (по видеосвязи) премьер-министры Италии Джорджа Мелони и Венгрии Виктор Орбан. Премьер Санчес, в свою очередь, назвал митинг собранием «международных ультраправых», которые «ненавидят все, что представляет собой Испания: феминизм, социальную справедливость и достоинство трудящихся».