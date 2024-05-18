Путин не спит... и ждет новостей от Раиси обновлено 02:43
Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси», - сказал представитель Кремля.
По его словам, Путиным «даны необходимые указания МЧС России и Минобороны России, подготовлены вертолетные группы для поисково- спасательной операции». «Кроме того, подготовлена группировка из 60 спасателей», - подчеркнул представитель Кремля.
«И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», - отметил Песков.
Иранский посол в РФ Казем Джалали сообщил в свою очередь, что Владимир Путин попросил передать послание духовному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Москва поможет Тегерану в аварии с вертолетом Ибрагима Раиси.
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По поручению президента России Владимира Путина на поиски вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту через час направят 50 спасателей, два самолета и вертолеты (их число не уточнятся). Об этом помощник российского президента Игорь Левитин сообщил вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу во время телефонного разговора, пишет Tasnim.
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Помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил вице-президенту Ирана, что глава российского государства Владимир Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолетом президента ИРИ Ибрагима Раиси. Об этом сообщает иранский телеканал IRIB.
Временный поверенный в делах посольства России в Иране, имя которого не приводится, заявил, что Москва готова направить отряды спасателей на помощь в поисках вертолета Ибрагима Раиси.
«Мы готовы немедленно отправить спасателей в Иран. Мы заявили об этой готовности и ждем решения иранской стороны», - сказал российский дипломат иранскому агентству Tasnim.