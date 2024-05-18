Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси», - сказал представитель Кремля.

По его словам, Путиным «даны необходимые указания МЧС России и Минобороны России, подготовлены вертолетные группы для поисково- спасательной операции». «Кроме того, подготовлена группировка из 60 спасателей», - подчеркнул представитель Кремля.

«И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», - отметил Песков.

Иранский посол в РФ Казем Джалали сообщил в свою очередь, что Владимир Путин попросил передать послание духовному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Москва поможет Тегерану в аварии с вертолетом Ибрагима Раиси.